В жилом комплексе у Головинских прудов началось благоустройство территории

Проводится благоустройство территории третьего корпуса в жилом комплексе «Михалковский». Об этом сообщили в пресс-службе Комплексе градостроительной политики и строительства со ссылкой на релиз компании-застройщика.
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