Why Beijing Fears The US 'Playing The Russian Card' Authored by James Gorrie via The Epoch Times, Today, a significant part of China’s geopolitical calculus rests on its allegiance with Russia, a critical but by no means unbreakable ally.
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