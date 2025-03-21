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Why Beijing Fears The US 'Playing The Russian Card'

Why Beijing Fears The US 'Playing The Russian Card'

Why Beijing Fears The US 'Playing The Russian Card' Authored by James Gorrie via The Epoch Times, Today, a significant part of China’s geopolitical calculus rests on its allegiance with Russia, a critical but by no means unbreakable ally.

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