Экс-преподавателя из Вязьмы обвиняют в 52 эпизодах взяточничества

Профессор решал проблемы студентов за деньги Вяземский районный суд Смоленской области назначил предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывших педагогов вяземского филиала университета МГУТУ имени К.
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