Idnes.cz: В Чехии одобрили только половину заявок на вступлении в ряды ВС Украины

На Украину отправился 151 наемник из Чехии, другим не разрешили.Власти Чехии, получившие 553 заявки на разрешение отправиться на Украину в качестве наёмников, одобрили только 151 запрос от граждан своей страны, среди которых одна женщина.
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