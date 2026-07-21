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Васильев об иске в CAS по поводу отстранения биатлонистов: «Видимо, ждут удобного случая, чтобы озвучить положительный для нас вердикт»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев считает, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск российской стороны к Международному союзу биатлонистов (IBU).

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