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  • Тамара Кукушкина (куликова)
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Почему российские тюрьмы стали кузницей кадров для террористов

Почему российские тюрьмы стали кузницей кадров для террористов

За последние несколько месяцев в России произошло сразу три серьезнейших ЧП, связанных с захватом учреждений ФСИН находящимися там заключенными.

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Комментарии
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Александр Хироников
Потому что ФСИН точно такая же продажная как и МВД. Захотел выпить - пожалуйста, захотел позвонить - пожалуйста. Я думаю и тарифы существуют. Конечно это не все сотрудники, но... остальные молчат.
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3 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Самые коррумпированные в России ВС, спецслужбы, силовые структуры, судебные, контролирующие и проверяющие органы... О продажности политиков, чиновников, СМИ, спорта, актеришек и прочей шелухи модно и не говорить, власть их под себя воспитывала, из золотой ложечки кормила, а они ее и предали в первых рядах...
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3 час.

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