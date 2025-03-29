Президент Сирии объявил о формировании нового правительства

t.me/Председательство Сирийской Арабской Республики Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о формировании нового кабинета, назвав его "Правительство созидания и перемен", сообщает пресс-служба председательства Сирийской Арабской Республики в телеграм-канале.
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