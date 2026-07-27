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Daily Storm

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Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 27 тысяч человек

Путин увеличил штатную численность ВС РФ на 27 тысяч человек

Теперь она составляет 2 426 130 человекПрезидент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новую штатную численность Вооруженных сил РФ.

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