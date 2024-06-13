Назван компактный кроссовер, от которого лучше держаться подальше

Компактные кроссоверы сейчас являются одними из самых популярных автомобилей в сегменте SUV. Их ценят за высокую посадку за рулем, отличный уровень безопасности, а также удобный салон для перевозки семьи.
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