В Приангарье из-за нападения медведей два человека погибли

В Нижнеилимском районе Иркутской области два человека стали жертвами нападений медведей. Одно тело было найдено в зоне реки Тареи, неподалеку от Братского водохранилища, другое — в окрестностях поселка Каймоново.
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