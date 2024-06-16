В Японии есть храм, посвященный женской груди, и это прекрасно

Добро пожаловать в японский храм, посвященный исключительно женской груди. Расположенный у подножия горы Коя-сан в маленьком поселении Кудояма, храм Дзисон-ин — наверное, одно из самых уникальных буддистских святилищ в Японии.
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