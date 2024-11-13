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Анатомия победы: пять причин, почему победил Трамп

Анатомия победы: пять причин, почему победил Трамп

Гарри Трумэн, 33-й президент США, как-то остроумно заметил: «Опросы общественного мнения, как таблетки снотворного, – их используют, чтобы усыпить избирателя и продержать в таком состоянии до дня выборов».

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