Анатомия победы: пять причин, почему победил Трамп

Гарри Трумэн, 33-й президент США, как-то остроумно заметил: «Опросы общественного мнения, как таблетки снотворного, – их используют, чтобы усыпить избирателя и продержать в таком состоянии до дня выборов».
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