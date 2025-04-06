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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гельмут Марко: «Пиастри был быстрее Норриса на Гран-при Японии, казалось»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил удовлетворение тем, что «Макларен» не стал менять местами Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Японии.

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