В зоне СВО подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ, ликвидировали более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения, в том числе три станции РЭБ "Анклав", шесть складов боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА.