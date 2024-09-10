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Подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ

Подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ

В зоне СВО подразделения группировки "Запад" за сутки отбили три контратаки ВСУ, ликвидировали более 40 вражеских опорников и 34 единицы вооружения, в том числе три станции РЭБ "Анклав", шесть складов боеприпасов и 12 пунктов управления БПЛА.

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