Путин: бойцы ВС РФ на курском направлении воюют «круто, грамотно, дерзко»

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном президент России Владимир Путин высоко оценил действия военнослужащих, участвующих в боевых действиях на курском направлении.
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