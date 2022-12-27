Дома лучше: кто из отечественных звезд вернулся в Россию после жизни за рубежом

Некоторые российские звезды, которые долгое время прожили за границей, вернулись на Родину. Они сделали это из любви ко всему русскому, да и на Западе им было нелегко адаптироваться, тем более в нынешнее трудное время, когда надо со своей страной.
Некоторые российские звезды, которые долгое время прожили за границей, вернулись на Родину. Они сделали это из любви ко всему русскому, да и на Западе им было нелегко адаптироваться, тем более в нынешнее трудное время, когда надо со своей страной.
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