Мошенники завлекают в свои сети бизнесменов и школьников, игроманов и безработных.Дело о финансовой пирамиде в Твери, из-за которой пострадали 692 человека, 11 января направили в суд.
Как не стать жертвой финансовой пирамиды
Комментарии
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ВС
Дело Мавродия живёт и процветает.
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6 час.
Ирина Lambros
Когда слышу истории, что очередного пенсионера "развели" на 2-3 миллиона! Всегда думаю, какие же у них пенсии, что такие деньги дома "в подушке лежат"!
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5 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Самый Простой Рецепт НЕ Оказаться Жертвой Любых Финансовых(!) Мошенников - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ Честным Трудом!!! И Тогда НЕ Будете "ВЫТЬ на Луну"!!!
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52 мин.
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