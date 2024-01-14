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Как не стать жертвой финансовой пирамиды

Как не стать жертвой финансовой пирамиды

  Мошенники завлекают в свои сети бизнесменов и школьников, игроманов и безработных.Дело о финансовой пирамиде в Твери, из-за которой пострадали 692 человека, 11 января направили в суд.

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Комментарии
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ВС
Дело Мавродия живёт и процветает.
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Ирина Lambros
Когда слышу истории, что очередного пенсионера &quot;развели&quot; на 2-3 миллиона! Всегда думаю, какие же у них пенсии, что такие деньги дома &quot;в подушке лежат&quot;!
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5 час.
ВП
Виктор Попов
Уважаемые! Самый Простой Рецепт НЕ Оказаться Жертвой Любых Финансовых(!) Мошенников - ЗАРАБАТЫВАЙТЕ Честным Трудом!!!  И Тогда НЕ Будете &quot;ВЫТЬ на Луну&quot;!!!
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52 мин.

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