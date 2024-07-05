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ФСБ задержала жителя Самары за подготовку теракта на оборонном предприятии

ФСБ задержала жителя Самары за подготовку теракта на оборонном предприятии

По версии следствия, подозреваемый действовал по заданию проукраинской террористической организацииСотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Самары, готовившего теракт на оборонном предприятии в городе, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление спецслужбы.

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