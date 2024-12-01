Джонсон: Надо заставить Путина объявить «победой» поражение России в СВО

Политнавигатор Запад мог бы заставить Владимира Путина согласиться на невыгодное для России завершение СВО, чтобы при этом Кремль своему населению объявил об успехе.
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