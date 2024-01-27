Президент Путин обсудил в Петербурге вопросы социально-экономического развития

Поручено найти решение по финансированию проектов. Президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге совещание, посвящённое вопросам дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербургской агломерации.
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