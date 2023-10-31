В Молдавии предложили сократить число посольств республики в России

В правительстве Молдавии предложили сократить число посольств республики в России. Согласно законопроекту, подготовленному Министерством иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), количество представительств хотят сократить с 18 до 13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии