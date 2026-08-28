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«Господь терпел и нам велел». Сергей Лавров объяснил суть переговорной политики России

«Господь терпел и нам велел». Сергей Лавров объяснил суть переговорной политики России

Глава МИД России в интервью РБК объяснил, почему Россия верит Западу, несмотря на многократные обманки, как Украина пытается дестабилизировать российское общество, и кто играет самую негативную роль в украинском конфликте.

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