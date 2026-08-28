Глава МИД России в интервью РБК объяснил, почему Россия верит Западу, несмотря на многократные обманки, как Украина пытается дестабилизировать российское общество, и кто играет самую негативную роль в украинском конфликте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМ Худший кошмар Зел...
- США могут смягчит...
- "Монахи – кровавы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым