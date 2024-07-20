Глобальный сбой Microsoft затронул 8,5 миллиона устройств

Глобальный сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure, вызванный обновлением программного обеспечения (ПО) компании Crowdstrike, затронул 8,5 миллиона устройств, сообщает корпорация.
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