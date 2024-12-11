Трамп может попытаться разморозить зарубежные активы Банка России

Дональд Трамп в будущем может попытаться снять санкции с замороженных активов Банка России, чтобы добиться пересмотра условий кредита в $20 млрд, выделенного Украине администрацией Джо Байдена, пишет газета The New York Times.
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