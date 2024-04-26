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Закон, порядок, государство

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Экипажи тральщиков Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Экипажи тральщиков Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы

Практические стрельбы из корабельных артиллерийских комплексов выполнялись экипажами кораблей одиночно и совместно.

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