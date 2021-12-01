Кулеба ответил Лукашенко угрозами на признание Крыма российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что тот считает Крым частью России, пригрозив "действовать по полной программе".
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что тот считает Крым частью России, пригрозив "действовать по полной программе".
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