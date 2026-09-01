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Депутат Европарламента выразил беспокойство из-за новых правил хранения данных

Депутат Европарламента выразил беспокойство из-за новых правил хранения данных

Депутат Европарламента Жан-Поль Гарро заявил о риске создания системы широкомасштабной слежки в результате разработки новых правил хранения персональных данных в ЕС, пишет «Лента.

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