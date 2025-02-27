Врач-невролог рассказала о влиянии запахов на настроение и работоспособность

Запахи играют гораздо более важную роль в жизни человека, чем может показаться на первый взгляд. Они влияют на настроение, концентрацию, память и даже работоспособность, рассказала «Известиям» врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.
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