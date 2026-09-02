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НМА: говядина в России подорожала на 11 %, мясо птицы - на 8 %

НМА: говядина в России подорожала на 11 %, мясо птицы - на 8 %

В 2026 году цены на говядину в России выросли на 11%, а мясо птицы — на 8 %. Об этом заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин, передает НСН.

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