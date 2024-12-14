В ГАИ назвали дефекты, с которыми нельзя пройти ТО и оформить ОСАГО

После изменения законодательных норм автолюбители начали считать, что оформлять диагностическую карту стало необязательным, если автомобиль находится в одних руках и используется исключительно в личных целях.
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