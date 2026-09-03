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The Eurasia Daily news agency

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You can also block Svalbard: Zelensky's arrogance crosses all boundaries — Admiral

You can also block Svalbard: Zelensky's arrogance crosses all boundaries — Admiral

Zelensky's arrogance crosses all boundaries, he got a little overplayed. This was stated by the former commander of the Russian Black Sea Fleet, Admiral Vladimir Komoyedov.

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