Zelensky's arrogance crosses all boundaries, he got a little overplayed. This was stated by the former commander of the Russian Black Sea Fleet, Admiral Vladimir Komoyedov.
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