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Закон, порядок, государство

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Военные инженеры общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели на Купянском направлении гуманитарное разминирование очередного участка от взрывоопасных предметов ВСУ

Военные инженеры общевойсковой армии группировки войск «Запад» провели на Купянском направлении гуманитарное разминирование очередного участка от взрывоопасных предметов ВСУ

Саперные подразделения совершают адресные выезды по запросам местных жителей на разминирование приусадебных участков и сельхозугодий.

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