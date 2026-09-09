Медведев заявил о возможности ударить по Киеву "ядерной пылью"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности нанесения удара по Киеву и объектам НАТО так, что от них «не останется камня на камне».
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