Колобков: МОК надо перестать противоречить себе в собственных заявлениях

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о действиях Международного олимпийского комитета (МОК) после его рекомендаций национальным олимпийским комитетам (НОК) не принимать участие во Всемирных играх дружбы 2024 года в России.
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