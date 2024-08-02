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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роберт Левандовски: «Горжусь, что работал с Хави. Он проделал отличную работу в «Барсе» 

«Хави пришел в сложное время. У него глубокая эмоциональная связь с «Барсой», и иногда это непросто. Он проделал отличную работу, хотя несколько матчей ближе к концовке сезона были неидеальными ни для него, ни для нас.

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