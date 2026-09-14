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Браки с Соломиным и Смирновым, зять Чубайс и уход из кино: как сложилась судьба актрисы Натальи Рудной

Браки с Соломиным и Смирновым, зять Чубайс и уход из кино: как сложилась судьба актрисы Натальи Рудной

После выхода музыкальной ленты «Иоланта» в 1960-х о молодой Наталье Рудной заговорили как о ярком открытии советского экрана.

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