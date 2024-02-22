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В Бобруйске произошло столкновение между легковым автомобилем и маршруткой.

В Бобруйске произошло столкновение между легковым автомобилем и маршруткой.

Скриншот видео УВД Могилевского облисполкома20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 20.00 в Бобруйске на улице Ленина возле дома № 19 произошло столкновение между автомобилем Toyota и микроавтобусом Mercedes, двигавшимся параллельно на соседней полосе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

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