В Бобруйске произошло столкновение между легковым автомобилем и маршруткой.

Скриншот видео УВД Могилевского облисполкома20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня около 20.00 в Бобруйске на улице Ленина возле дома № 19 произошло столкновение между автомобилем Toyota и микроавтобусом Mercedes, двигавшимся параллельно на соседней полосе, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.