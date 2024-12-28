Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление на Рублевке в Новый год

Стало известно, сколько олигархи были готовы платить Примадонне. Алла Пугачева Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look PressВот уже третий Новый год подряд проходит в России без участия Аллы Пугачевой и ее мужа.
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