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Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление на Рублевке в Новый год

Раскрыт гонорар Пугачевой за выступление на Рублевке в Новый год

Стало известно, сколько олигархи были готовы платить Примадонне. Алла Пугачева Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look PressВот уже третий Новый год подряд проходит в России без участия Аллы Пугачевой и ее мужа.

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