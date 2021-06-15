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Плутали по лесу, вдруг видим - под ёлкой сидит мужичок, совсем старенький, и в лаптях

Плутали по лесу, вдруг видим - под ёлкой сидит мужичок, совсем старенький, и в лаптях

Был у нас странный случай в лесу, по которому мы с мужем ходили 20 лет, и знали там каждый куст. У нас даже были нахожены «свои» грибные места.

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Алла Дубинина
Леший и Кикимора вот какие они сейчас - раньше с ними считались теперь они недовольны и пакостят
РОМАН Молчанов
)))
Антонина Егоровна Тюрина Антонина Егоровна
В голове иногда возникают мысли,противно Заповедям и тогда получаешь такую затрещину, что сразу вспоминаешь про Заповедь, которую ОБЯЗАН исполнять и не лукавствовать.
Igor Shumarin
А зелёного пупырчатого тумана там случаем по близости не наблюдалось?

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