Плутали по лесу, вдруг видим - под ёлкой сидит мужичок, совсем старенький, и в лаптях

Был у нас странный случай в лесу, по которому мы с мужем ходили 20 лет, и знали там каждый куст. У нас даже были нахожены «свои» грибные места.
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