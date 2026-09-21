На следующей неделе пройдут крупные разблокировки XPL, H и SOSO

На следующей неделе сразу несколько криптопроектов проведут значительные разблокировки токенов. Совокупная стоимость монет, которые могут выйти на рынок, оценивается в диапазоне от $1,58 млн до $158 млн в зависимости от проекта и объема запланированных к разблокировке активов.