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На следующей неделе пройдут крупные разблокировки XPL, H и SOSO

На следующей неделе пройдут крупные разблокировки XPL, H и SOSO

На следующей неделе сразу несколько криптопроектов проведут значительные разблокировки токенов. Совокупная стоимость монет, которые могут выйти на рынок, оценивается в диапазоне от $1,58 млн до $158 млн в зависимости от проекта и объема запланированных к разблокировке активов.

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