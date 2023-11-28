Премьер Китая Ли Цян предупреждает о риске фрагментации мировой экономики

Премьер Госсовета КНР Ли Цян в рамках выступления China International Supply Chain Expo (CISCE) в Пекине заявил, что мировая экономика сталкивается с риском фрагментации, и государствам необходимо предотвращать искусственный разрыв в работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек.