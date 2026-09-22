Can Meta (META) Justify a $145 Billion AI Bet? Micro Meta Platforms Futures CME_DL:XMETA1! the5erstrading Geopolitics and Infrastructure Geostrategy Meta operates inside a regulatory landscape defined by digital sovereignty and data localization.
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