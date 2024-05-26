«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине

«ПСЖ» встретится с «Монако» в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет 11 августа в Пекине. Парижане примут участие в этом матче как чемпионы Франции и обладатели Кубка страны-2024, монегаски – в качестве серебряных призеров Лиги 1.