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«ПСЖ» сыграет с «Монако» в матче за Суперкубок Франции 11 августа в Пекине

«ПСЖ» встретится с «Монако» в матче за Суперкубок Франции. Игра пройдет 11 августа в Пекине. Парижане примут участие в этом матче как чемпионы Франции и обладатели Кубка страны-2024, монегаски – в качестве серебряных призеров Лиги 1.

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