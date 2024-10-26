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Город стариков Сан-Сити на фото Кендрик Бринсон

Город стариков Сан-Сити на фото Кендрик Бринсон

Как это не печально констатировать, но современное урбанистическое общество избавляется от стариков. Молодежь, за редким исключением, не хочет жить рядом с пожилыми людьми, да и сами дедушки и бабушки не всегда в восторге от современного темпа жизни и ищут покоя и простых старческих радостей.

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