Спрос на сотрудников в России упал до трехлетнего минимума

Количество новых вакансий в первом квартале 2025 года стало самым низким с 2022 года. Об этом говорится в результатах исследования HR-tech-компании "Хантфлоу", с результатами которого ознакомилась "Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии