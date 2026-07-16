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S&P 500 и Nasdaq в минусе на фоне просадки сектора полупроводников

S&P 500 и Nasdaq в минусе на фоне просадки сектора полупроводников

Американские фондовые индексы в четверг торгуются разнонаправленно. Давление на рынок оказывает очередная волна распродаж в секторе производителей микрочипов, которая нивелировала позитивный эффект от успешного старта сезона корпоративной отчётности.

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