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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в 4-м матче серии

В субботу, 22 апреля, «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

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