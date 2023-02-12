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Ибин У в матче с Фрицем впервые обыграл соперника из топ-10. Он стал первым китайцем, вышедшим в финал ATP

97-я ракетка Ибин У обыграл №8 Тэйлора Фрица в полуфинале в Далласе – 6:7(3), 7:5, 6:4. 23-летний китаец стал первым в истории представителем своей страны, вышедшим в финал ATP.

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