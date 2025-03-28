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Воронежские новости

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Власти Воронежа решили перенести ливневки от «Олимпийского» на Шишкова и Крынина

Власти Воронежа решили перенести ливневки от «Олимпийского» на Шишкова и Крынина

В соответствии с данными из представленных документов, проект ливневой канализации длиной 3,3 км после внесенных изменений будет охватывать земельные участки на улицах Шишкова, Крынина, Загоровского и Ленина, а также на набережной Максима Горького.

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