Минэкологии Якутии ликвидировало 188 опасных медведей к 5 октября

Министерство экологии Якутии отчиталось о ликвидации 188 опасных бурых медведей до 5 октября. С начала весны в России зафиксировано 24 смертельных нападения медведей на людей: в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Вологодской, Томской областях и других регионах.