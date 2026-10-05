Минэкологии Якутии ликвидировало 188 опасных медведей к 5 октября

Министерство экологии Якутии отчиталось о ликвидации 188 опасных бурых медведей до 5 октября. С начала весны в России зафиксировано 24 смертельных нападения медведей на людей: в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Вологодской, Томской областях и других регионах.
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